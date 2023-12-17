Костомаров: это огромное удовольствие — выходить на лёд в переполненном зале

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров выразил слова благодарности своим поклонникам и семье за поддержку в трудные моменты жизни.

«Спасибо за эту поддержку и любовь. Это огромное удовольствие — выходить на лёд, когда тебя принимает полный зал. Я хочу всем сказать огромное спасибо за вашу поддержку, которую я чувствовал на протяжении всего этого ужасного времени», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

Он также тепло высказался о своей жене, брате и родителях.

«Жизнь несёт нам тяжёлые испытания, но если с вами близкие люди, имеет смысл идти дальше и жить», — добавил Костомаров.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

Ранее сообщалось, что Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации.