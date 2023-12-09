Екимов: российские велогонщики имеют четыре квоты на Олимпиаду-2024
«У нас есть четыре подтверждённые квоты — две у женщин и две у мужчин на шоссе. Эти квоты были заработаны нашими профессиональными гонщиками, которые выступают в соревнованиях высшего дивизиона», — цитирует Екимова РИА Новости.
При этом он выразил недоумение затяжкой принятия решения Международным олимпийским комитетом (МОК) по допуску россиян и белорусов.
«Всё то же самое. Изначально было заявление МОК, что они будут допускать россиян. А сейчас, когда прошли все квалификационные соревнования, то «пожалуйста, приезжайте, кто квалифицировался в нейтральном статусе». Но это несерьёзно», — заключил Екимов.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что в Германии приветствовали решение МОК о допуске россиян к участию в Олимпиаде.