Екимов: российские велогонщики имеют четыре квоты на Олимпиаду-2024

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что не уверен, поедут ли россияне на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

«У нас есть четыре подтверждённые квоты — две у женщин и две у мужчин на шоссе. Эти квоты были заработаны нашими профессиональными гонщиками, которые выступают в соревнованиях высшего дивизиона», — цитирует Екимова РИА Новости.

При этом он выразил недоумение затяжкой принятия решения Международным олимпийским комитетом (МОК) по допуску россиян и белорусов.

«Всё то же самое. Изначально было заявление МОК, что они будут допускать россиян. А сейчас, когда прошли все квалификационные соревнования, то «пожалуйста, приезжайте, кто квалифицировался в нейтральном статусе». Но это несерьёзно», — заключил Екимов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что в Германии приветствовали решение МОК о допуске россиян к участию в Олимпиаде.