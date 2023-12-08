Украина позднее примет решение по участию в Олимпиаде-2024

Глава Министерства молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что проанализирует решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов до летних Игр 2024 года в Париже.

«Решение по участию Украины в Олимпийских играх мы примем позже, после того как проведём консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», — написал Бедный в социальных сетях.

При этом он заявил, что Украина «решительно осуждает безответственное решение членов исполкома МОК».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что в Германии приветствовали решение МОК о допуске россиян к участию в Олимпиаде.