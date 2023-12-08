Украина позднее примет решение по участию в Олимпиаде-2024
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«Решение по участию Украины в Олимпийских играх мы примем позже, после того как проведём консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», — написал Бедный в социальных сетях.
При этом он заявил, что Украина «решительно осуждает безответственное решение членов исполкома МОК».
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что в Германии приветствовали решение МОК о допуске россиян к участию в Олимпиаде.