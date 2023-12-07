Петрова: прорыв Сафиуллина на Уимблдоне стал просто сенсационным

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о прогрессе российского теннисиста Романа Сафиуллина.

«Сафиуллин действительно удивил: такое обычно ожидаешь от молодых теннисистов, которые хотят громко о себе заявить. Ему 26 лет. Он поздно раскрылся и сейчас очень грамотно ведёт себя на корте, хорошо раскладывает соперников. Его прорыв на Уимблдоне стал просто сенсационным. И потом он продолжил так же играть по ходу сезона», — заявила Петрова в интервью RT.

Ранее Петрова высказалась о секрете успеха российской теннисистки Веры Звонарёвой.