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Петрова: прорыв Сафиуллина на Уимблдоне стал просто сенсационным

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Экс третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о прогрессе российского теннисиста Романа Сафиуллина.
Петрова: прорыв Сафиуллина на Уимблдоне стал просто сенсационным
  • Gettyimages.ru

«Сафиуллин действительно удивил: такое обычно ожидаешь от молодых теннисистов, которые хотят громко о себе заявить. Ему 26 лет. Он поздно раскрылся и сейчас очень грамотно ведёт себя на корте, хорошо раскладывает соперников. Его прорыв на Уимблдоне стал просто сенсационным. И потом он продолжил так же играть по ходу сезона», — заявила Петрова в интервью RT.

Ранее Петрова высказалась о секрете успеха российской теннисистки Веры Звонарёвой.

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