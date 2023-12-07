Петрова: любой другой теннисист на месте Звонарёвой уже давно бы закончил карьеру

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о секрете успеха российской теннисистки Веры Звонарёвой.

«В первую очередь да, любой другой на её месте уже давно бы закончил карьеру: травма, операция, декрет, потом опять год потерян из-за повреждения. У другого человека не хватило бы терпения. Он давно бы переключился на что-то иное. А Вера любит своё дело и живёт этим», — заявила Петрова в интервью RT.

Она также ответила на вопрос, кто из теннисисток похож по энтузиазму и любви к теннису на Звонарёву.

«Я бы привела в пример Винус Уильямс, которая планирует играть до 50 лет. Это тоже человек с невероятной силой воли. У неё были травмы. Сейчас американка выпала из топа, но всё равно приезжает на турниры, тренируется, готовится и даже выступила в первом круге US Open в этом году. Да, проиграла, но всё равно любит своё дело», — добавила Петрова.

Ранее Петрова высказала мнение, что российская теннисистка Мирра Андреева в прошедшем сезоне удивила всех, ярко выступив на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.