Петрова: Андреева мне чем-то напоминает Соболенко и Рыбакину

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова высказала мнение, что российская теннисистка Мирра Андреева в прошедшем сезоне удивила всех, ярко выступив на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

«Конечно, нужно отметить Мирру Андрееву. В этом году она всех немножко удивила, великолепно выступив на «Ролан Гаррос», а затем показывала хороший теннис на Уимблдоне. И каждый турнир обращала на себя внимание. Конечно, не обошлось без сложных ситуаций. Но мне она очень импонирует. Россиянка хорошо сложена как теннисистка. Ей нужно лишь физически немного окрепнуть. Стать посильнее, побыстрее. И с ней будет сложно на корте любой сопернице.

Андреева мне чем-то напоминает Соболенко и Рыбакину. По структуре тела, комплекции она спортсмен примерно такого же плана. Может побороться и разнообразно сыграть. Думаю, у неё большое будущее и много побед впереди», — заявила Петрова в интервью RT.

Она также ответила на вопрос, чего не хватает спортсменке.

«Ей не хватает только физики? В первую очередь да. Силы, скорости, выносливости, чтобы быстро восстанавливаться и бороться с топами на равных каждую неделю. Она наработает всё — это придёт со временем. С каждой победой над сильными соперниками будет расти уверенность в себе. Пойдут трофеи на турнирах. Потихоньку начнёт накапливаться опыт. Главное — собрать вокруг себя правильную команду и не тратить лишних сил в ненужное русло. А так для своих лет она выглядит на корте очень взрослой. Хорошо себя держит, уравновешенная, спокойная», — добавила Петрова.

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