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Клава Кока стала послом волонтёрской программы Игр дружбы

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Артистка Клавдия Высокова (Клава Кока) стала послом волонтёрской программы Всемирных игр дружбы.
Клава Кока стала послом волонтёрской программы Игр дружбы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я очень рада быть здесь. Безумно счастлива. Когда я училась в школе с 8-го по 11-й класс, я тоже была волонтёром. Поэтому для меня такая трансформация — это очень круто. И я даже мечтать не могла о том, что стану послом волонтёров», — цитирует Коку «Матч ТВ»

Напомним, что Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 

17 ноября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В Международном олимпийском комитете сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал проведение Всемирных игр дружбы в 2024 году.

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