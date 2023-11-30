Булыкин считает дисквалификацию Галактионова удачной для «Локомотива»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает верным решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на два матча.

«Считаю это решение хорошим для «Локомотива» и справедливым для всех, потому что последствия за такие действия могут быть более серьёзными, — цитирует Булыкина ТАСС. — Может быть, это даже поможет «Локомотиву», а может, сыграет решающую роль, потому что вчера, например, у «Динамо» удалился футболист, а они обыграли «Зенит».

Экс-форвард «Локо» подчеркнул, что «ругаться матом в прямом эфире на большую аудиторию, при детях не следует».

«Даже если ты, ведя в счёте, сыграл вничью. Теперь все будут думать и контролировать то, что они говорят, зная об этом», — добавил Булыкин.

Напомним, что на флеш-интервью после игры 16-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов» Галактионов раскритиковал судейство нецензурными словами, а Баринов назвал судей «позором всего футбола».

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте проигрывала в два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

«Локомотив» примет петербургский «Зенит» в матче 17-го тура 3 декабря.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дисквалифицирован на четыре игры за оскорбительный жест в адрес судьи.