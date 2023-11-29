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ФФККР: Морозов и Еремёнко продолжат работу с Крыловой, в США Аннабель будет лечиться

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступила с заявлением по поводу информации об отъезде фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Еремёнко, выступающих в танцах на льду.
ФФККР: Морозов и Еремёнко продолжат работу с Крыловой, в США Аннабель будет лечиться
  • РИА Новости

«Пара намерена продолжить сотрудничество с Крыловой. Сейчас фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдёт восстановительный курс лечения после травмы», — говорится на сайте ФФККР.

Также отмечается, что какое-то время дуэт планирует проводить тренировки за океаном.

29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой. Фигуристы в настоящий момент рассматривают вариант с переходом в сборную Франции.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Они успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы партнёрши.

Ранее Ирина Роднина назвала бегством отъезд Морозов и Ерёменко из России.

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