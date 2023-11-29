ФФККР: Морозов и Еремёнко продолжат работу с Крыловой, в США Аннабель будет лечиться
- РИА Новости
«Пара намерена продолжить сотрудничество с Крыловой. Сейчас фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдёт восстановительный курс лечения после травмы», — говорится на сайте ФФККР.
Также отмечается, что какое-то время дуэт планирует проводить тренировки за океаном.
29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой. Фигуристы в настоящий момент рассматривают вариант с переходом в сборную Франции.
Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Они успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы партнёрши.
Ранее Ирина Роднина назвала бегством отъезд Морозов и Ерёменко из России.