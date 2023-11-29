Бестемьянова: Морозов и Ерёменко являются пешками в руках Николая Морозова, он кукловод

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на информацию об отъезде из России фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Еремёнко, выступающих в танцах на льду.

«То, что происходило с Аннабель последние два‑три года, меня не удивляет. У неё постоянно метания. За всем этим стоит её отец Николай Морозов. Ребята — пешки в его руках, а он кукловод», — цитирует Бестемьянову «Матч ТВ».

29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой. Фигуристы в настоящий момент рассматривают вариант с переходом в сборную Франции.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Они успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы партнёрши.

Ранее Ирина Роднина назвала бегством отъезд Морозов и Ерёменко из России.