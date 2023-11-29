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Загидуллина: МОК оказывает давление из-за Игр дружбы

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Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Аделина Загидуллина высказала мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) оказывает давление из-за Игр дружбы.

«Это нормально, что МОК и другие высказываются против Игр дружбы. Если бы у них было иное мировоззрение, нас бы везде допускали. Но спортсмены поддерживают государство и тренируются. На нас пытаются оказать давление, но мы сильные и победим», — цитирует Загидуллину РИА Новости.

17 ноября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

В МОК сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее депутат Госдумы России, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал попытки МОК запретить Игры дружбы «недостойным поведением».

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