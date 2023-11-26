Кормье назвал Оливейру, Гэтжи и Порье следующими соперниками Махачева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье высказался о следующих соперниках чемпиона организации в лёгком весе, россиянина Ислама Махачева.

«Первым соперником Ислама станет Оливейра. Это мы уже знаем. Кто будет вторым? Джастин Гэтжи. Гэтжи ясно дал понять: он собирается ждать титульный шанс. Третьим, я думаю, мы получим Дастина Порье. Да, в следующем году Исламу предстоит череда испытаний», — заявил Кормье на YouTube-канале.

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

7 ноября стало известно, что спортсмен возглавил рейтинг UFC P4P.

24 ноября Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.

Ранее Махачев отреагировал на лидерство в рейтинге UFC.