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Кормье назвал Оливейру, Гэтжи и Порье следующими соперниками Махачева

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье высказался о следующих соперниках чемпиона организации в лёгком весе, россиянина Ислама Махачева.
Кормье назвал Оливейру, Гэтжи и Порье следующими соперниками Махачева
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Первым соперником Ислама станет Оливейра. Это мы уже знаем. Кто будет вторым? Джастин Гэтжи. Гэтжи ясно дал понять: он собирается ждать титульный шанс. Третьим, я думаю, мы получим Дастина Порье. Да, в следующем году Исламу предстоит череда испытаний», — заявил Кормье на YouTube-канале.

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

7 ноября стало известно, что спортсмен возглавил рейтинг UFC P4P. 

24 ноября Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.

Ранее Махачев отреагировал на лидерство в рейтинге UFC.

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