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Матыцин: бриллиантом Игр дружбы и Игр БРИКС станет лёгкая атлетика

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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность, что лёгкая атлетика станет бриллиантом Игр дружбы и Игр БРИКС.
Матыцин: бриллиантом Игр дружбы и Игр БРИКС станет лёгкая атлетика
  • globallookpress.com
  • © Рамиль Ситдиков

«Рад за наши успехи на международной арене, пускай и ограниченные. Подразумеваю Игры СНГ. Легкоатлеты выступили успешно, есть много молодых талантливых спортсменов. Уверен, лёгкая атлетика станет бриллиантом в новых соревнованиях — Играх БРИКС и Играх дружбы», — цитирует Матыцина РИА Новости. 

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, а Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 

17 ноября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал попытки МОК запретить Игры дружбы «недостойным поведением».

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