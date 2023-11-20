Колобков призвал решить вопросы с WADA по Играм дружбы совместными усилиями

Бывший министр спорта России Павел Колобков призвал решить вопросы со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по Играм дружбы совместными усилиями.

«Уверен, что все вопросы с WADA по поводу Игр дружбы можно решить совместными усилиями. Надо подписать необходимые соглашения, решить организационные проблемы, в том числе с допинг-тестированием. Не сомневаюсь, что РУСАДА сможет обеспечить всё, что потребуется», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Ренат Лайшев заявил, что никто не помешает России провести Игры дружбы.