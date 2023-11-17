Захарова: Россия проведёт Игры дружбы в соответствии с имеющимися международными нормами

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась касательно заявления генерального директора WADA Оливье Ниггли об Играх дружбы.

«Рекомендую Оливье Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включённых в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накачанных гормонами. Игры дружбы Россия проведёт на высоком уровне в соответствии с имеющимися международными нормами», — написала Захарова в Telegram-канале.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Захарова раскритиковала критерии Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.