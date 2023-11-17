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Родионенко считает, что у WADA нет прав запрещать России проводить Игры дружбы

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение касательно заявления WADA.
Родионенко считает, что у WADA нет прав запрещать России проводить Игры дружбы
  • РИА Новости

«Какое дело может быть у WADA до проведения соревнований в нашей стране. Это очередная попытка как-то повлиять на приезд иностранных спортсменов на Игры дружбы. Считаю, что нам не стоит обращать внимания как на сегодняшнее заявление WADA, так и на недавнюю «обеспокоенность» МОК», — цитирует Родионенко ТАСС.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения. 

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Родионенко поделилась мнением о критериях Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску российских спортсменов.

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