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Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова о Березуцком

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе об экс-защитнике ЦСКА Василии Березуцком.
Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова о Березуцком
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Вот мне интересно, кто дал право этой тетеньке так говорить про Василия? Березуцкий — гордость российского футбола! И он дарил людям радость даже больше, чем Вяльбе, ибо он футболист! С его высказываниями можно не соглашаться, но подобная риторика недопустима! Госпожа Вяльбе, стыд и срам», — заявил Губерниев в своём Telegram-канале. 

Бывший защитник армейцев посоветовал российским спортсменам уезжать из страны ради профессионального роста, после чего Вяльбе заявила: «Козёл он, что могу сказать. Пусть он дальше живёт в Испании или где ещё хочет жить. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Губерниев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

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