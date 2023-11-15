Губерниев: призыв МОК к бойкоту Игр дружбы доказывает, что Россия на правильном пути

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Это говорит о том, что мы всё делаем правильно. Они чувствуют конкуренцию, заволновались, и это говорит о том, что мы на правильном пути. Если МОК закрывает нам двери, значит, мы будем просто открывать их в другом месте», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина связала рекомендации МОК по Играм дружбы в России с испугом.