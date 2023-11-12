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Денисов: в каждом матче хочется отличаться как можно больше

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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о результатах матча 15-го тура чемпионата России с «Ростовом» и травме одноклубника Романа Зобнина.

«В каждом матче хочется отличаться как можно больше. И первый гол очень многое решает в матче, особенно если забить его в первые 15 минут. Если забил два — то это вообще прекрасно. Что касается Ромы Зобнина, то у него какие-то мышечные проблемы: возможно, спазм либо микроповреждение», — передаёт слова Зобнина корреспондент RT.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Зобнина пришлось заменить на 39-й минуте.

Красно-белые в матче 16-го тура 25 ноября сыграют в гостях с калининградской «Балтикой».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

Ранее Зобнин сообщил, что получил не очень серьёзное повреждение в матче 15-го тура чемпионата России с «Ростовом».

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