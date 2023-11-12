Зобнин надеется, что не пропустит игру с «Балтикой» из-за травмы

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что получил не очень серьёзное повреждение в матче 15-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Надеюсь, что выйду в следующем матче. Вроде всё в порядке. Какой характер травмы? Будет известно чуть позже», — передаёт слова Зобнина корреспондент RT.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Зобнина пришлось заменить на 39-й минуте.

Красно-белые в матче 16-го тура 25 ноября сыграют в гостях с калининградской «Балтикой».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Промес признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ростов».