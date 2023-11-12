Промес признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ростов»

Атакующий защитник московского «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча 15-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Промес отличился на 15-й минуте. Голландец также оформил результативную передачу.

Экc-хавбек сборной Нидерландов записал в свой актив 112-й гол за «Спартак». До Юрия Гаврилова (115), который занимает пятое место в списке лучших бомбардиров красно-белых, ему осталось три мяча. Лидирует в списке Никита Симонян (160).

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Игнатов забил второй мяч в сезоне-2023/24.