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В «Карабахе» заявили, что Лунёв не поедет в сборную России из-за травмы

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Врач «Карабаха» Гена Кислари сообщил, что российский вратарь клуба Андрей Лунёв не поедет в сборную России по футболу.
В «Карабахе» заявили, что Лунёв не поедет в сборную России из-за травмы
  • РИА Новости

«Лунёв получил ушиб коленного сустава, а также отёк в коленном суставе. Он не полностью долечен, ему было дозволено играть. Но совокупность двух травм на данный момент не позволит ему сыграть 20 ноября за сборную. Он пропустит сбор сборной России», — приводит слова врача ТАСС.

Напомним, что футболист получил повреждение в матче Лиги Европы с «Байером». Голкипер был заменён на 85-й минуте. Россиянина заменил Лука Гугешашвили.

Ранее главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о травме Лунёва.

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