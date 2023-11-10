В «Карабахе» заявили, что Лунёв не поедет в сборную России из-за травмы

Врач «Карабаха» Гена Кислари сообщил, что российский вратарь клуба Андрей Лунёв не поедет в сборную России по футболу.

«Лунёв получил ушиб коленного сустава, а также отёк в коленном суставе. Он не полностью долечен, ему было дозволено играть. Но совокупность двух травм на данный момент не позволит ему сыграть 20 ноября за сборную. Он пропустит сбор сборной России», — приводит слова врача ТАСС.

Напомним, что футболист получил повреждение в матче Лиги Европы с «Байером». Голкипер был заменён на 85-й минуте. Россиянина заменил Лука Гугешашвили.

Ранее главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о травме Лунёва.