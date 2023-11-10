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Гол Кучерова и передача Сергачёва не спасли «Тампу» от поражения «Чикаго» в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Никита Кучеров. Его соотечественник и одноклубник защитник Михаил Сергачёв отдал результативную передачу.

После 14 игр «Тампа» с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» набрал десять баллов и располагается на 12-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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