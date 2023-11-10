Дубль Михеева и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Оттаву» в НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:2.

В составе гостей дубль оформил российский нападающий Илья Михеев. Его соотечественник и одноклубник форвард Андрей Кузьменко отдал две результативные передачи.

У «Оттавы» заброшенной шайбой отметился защитник — россиянин Артём Зуб.

После 13 игр «Ванкувер» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной Западной конференции НХЛ. «Оттава» с десятью баллами располагается на последней, 16-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Оттава» победила «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.