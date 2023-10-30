Сидельников объяснил, почему считает себя победителем в поединке с Бикири

Известный боец MMA Кирилл Сидельников прокомментировал свою реакцию после ничьей в поединке по правилам бокса с Нидалем Бикири на турнире UralFC.

«На самом деле ничья может быть закономерным результатом. Скорее всего, я забрал первый и второй раунды, визави — третий и четвёртый. Но если взглянуть на внешний ущерб, то на мне практически ни царапины, в то время как лицо моего оппонента довольно сильно разбито. Да, в нескольких эпизодах могло показаться, что после ударов Бикири моя голова сильно отклонилась назад, однако это не так. Совпало несколько факторов: делал уклон, в то время как Бикири наносил удар снизу. Визуально это возымело эффект — было зрелищно, но предметного попадания не было», — сказал он в интервью RT.

Ранее Сидельников заявил, что победил в дебютном боксёрском поединке.