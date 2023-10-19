Сидельников считает, что победил в дебютном боксёрском поединке
«Для анализа выступления должно пройти время. Считаю, что я где-то был получше соперника. Принимаю решение судей, но победа была за мной, пусть и совсем минимальная», — приводит слова Сидельникова RT.
Он также отметил, что остался недоволен своим выступлением: «У меня оставались силы. Нужно было дорабатывать. Просто берёг силы и думал, что не хватит на четыре раунда».
Для Сидельникова это был дебютный поединок по правилам бокса.
Ранее Батыргазиев одержал десятую победу в профессиональном боксе.