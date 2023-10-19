Сидельников считает, что победил в дебютном боксёрском поединке

Российский боец Кирилл Сидельников прокомментировал ничью в бою с Нидалем Бикири из Нидерландов на турнире Ural FC в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава».

«Для анализа выступления должно пройти время. Считаю, что я где-то был получше соперника. Принимаю решение судей, но победа была за мной, пусть и совсем минимальная», — приводит слова Сидельникова RT.

Он также отметил, что остался недоволен своим выступлением: «У меня оставались силы. Нужно было дорабатывать. Просто берёг силы и думал, что не хватит на четыре раунда».

Для Сидельникова это был дебютный поединок по правилам бокса.

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