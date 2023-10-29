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Чалов: ЦСКА заслужил победу в матче РПЛ с «Краснодаром»

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что московская команда полностью выложилась в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Мы все прекрасно понимали, что нужно делать, поэтому у нас было достаточно моментов. Думаю, мы сегодня заслуженно победили», — цитирует Чалова «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Владимира Федотова. Чалов забил победный мяч на 41-й минуте.

Подопечные Владимира Ивича потерпели первое поражение в РПЛ в нынешнем сезоне. При этом «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 28 очков. ЦСКА (21) — пятый.

Ранее сообщалось, что Чалов забил седьмой гол в РПЛ в матче с «Краснодаром».

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