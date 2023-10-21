Синхронистка Колесниченко рассказала, как стала послом ГТО

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко объяснила, почему решила стать послом ГТО.

«Инициатором был мой муж Андрей Арбузов. В 2019 году комплекс ГТО вошёл в состав проекта «Спорт — норма жизни», и с того момента мы активно принимаем участие в его развитии как в Москве, так и в других регионах. Хочется ещё больше ездить по разным, особенно маленьким городам, потому что в столице об этом все знают, а за её пределами далеко не всегда.

Меня сегодня приятно удивили данные опроса, что 70% слышали о существовании комплекса ГТО. Но хочется, чтобы люди не просто знали, но и занимались. Мне, как профессиональному спортсмену, важно привить каждому человеку любовь к спорту, к занятиям физической культурой. Чтобы люди занимались этим не потому, что нужно, а просто потому, что им это нравится», — заявила Колесниченко в интервью RT.

Ранее Колесниченко дала понять, что не потеряла мотивации соревноваться из-за отстранения России от международных соревнований.