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Синхронистка Колесниченко рассказала, как стала послом ГТО

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко объяснила, почему решила стать послом ГТО.
Синхронистка Колесниченко рассказала, как стала послом ГТО
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Инициатором был мой муж Андрей Арбузов. В 2019 году комплекс ГТО вошёл в состав проекта «Спорт — норма жизни», и с того момента мы активно принимаем участие в его развитии как в Москве, так и в других регионах. Хочется ещё больше ездить по разным, особенно маленьким городам, потому что в столице об этом все знают, а за её пределами далеко не всегда.

Меня сегодня приятно удивили данные опроса, что 70% слышали о существовании комплекса ГТО. Но хочется, чтобы люди не просто знали, но и занимались. Мне, как профессиональному спортсмену, важно привить каждому человеку любовь к спорту, к занятиям физической культурой. Чтобы люди занимались этим не потому, что нужно, а просто потому, что им это нравится», — заявила Колесниченко в интервью RT.

Ранее Колесниченко дала понять, что не потеряла мотивации соревноваться из-за отстранения России от международных соревнований.

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