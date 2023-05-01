Колесниченко — о стартах в условиях санкций: мы отдаёмся своей работе на сто процентов

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко дала понять, что не потеряла мотивации соревноваться из-за отстранения России от международных соревнований.

«Это не зависящие от нас обстоятельства — мы спортсмены и занимаемся любимым делом, отдаёмся своей работе на сто процентов, а как сложится — посмотрим», — цитирует Колесниченко ТАСС.

Она подчеркнула, что задача спортсменов — «заниматься спортом и выполнять хорошо свою работу».

«Может, кто-то подумает, что мне говорить легче, потому что у меня уже есть олимпийские медали, но давайте всё-таки не смешивать политику и спорт», — заключила Колесниченко.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Международная федерация плавания (World Aquatics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

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