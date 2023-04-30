Главный тренер сборной России по плаванию рассказал, как сказался на Рылове уход на самоподготовку

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, как сказался на Евгении Рылове уход на самоподготовку.

«Подождём с оценками. 200 м Евгений проплыл в Казани неплохо: выиграл, причём в своём стиле. Другой вопрос, что Шишин вернулся к работе с ним где-то с декабря, а этого времени недостаточно для того, чтобы полностью вернуть все прежние технические навыки. Теряются-то они быстро, а два раза в одну и ту же реку войти трудно. Это всё равно, что дважды подряд выстрелить в «десятку». Даже если первым выстрелом попал, второй — попробуй попади. Но в целом я думаю, с Рыловым должно быть всё нормально, потому что у него мастерство величайшее. И техника была отточена к Олимпиаде до высочайшего уровня», — заявил Чепик RT.

Ранее Чепик высказался о мировом рекорде пловчихи Евгении Чикуновой.