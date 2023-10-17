Уайт хочет разместить цитату Махачева на арене в США

Глава UFC Дана Уайт восхитился словами российского бойца в лёгком весе Ислама Махачева после смены соперника в ближайшем поединке.

«Я позвонил своим парням и сказал: «Хочу, чтобы эта фраза Махачева была на стене в Apex. И в Институте UFC тоже! Настолько мне нравится такой подход!» — заявил Уайт.

Напомним, что Махачев сказал: «Титул чемпиона означает, что ты лучший в мире. А звание лучшего предполагает, что тебе всё равно, кто стоит напротив в октагоне».

Поединок Махачев — Александер Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Волкановски без раздумий согласился на бой с Махачевым.