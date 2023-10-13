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Плющев: Шестёркин стремится к тому, чтобы стать лучшим российским вратарём в НХЛ

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на 100-ю победу российского вратаря Игоря Шестёркина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Рейнджерс», а также прокомментировал игру его одноклубника нападающего Артемия Панарина.
Плющев: Шестёркин стремится к тому, чтобы стать лучшим российским вратарём в НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Считаю, что Шестёркин безусловно стремится к тому, чтобы стать лучшим российским вратарём в НХЛ, а желание показать максимум своих возможностей присуще каждому спортсмену. Что касается провалов Артемия Панарина в Кубке Стэнли по сравнению с его действиями и статистикой в регулярном сезоне, тут стоит комплексно рассматривать эту ситуацию. Однако можно предположить, что одна из возможных причин заключается в более тщательной работе соперников по нему, когда дело доходит до борьбы за трофей», — заявил Плющев RT.

Ранее Плющев отреагировал на информацию от американских СМИ, что «Вашингтон» является заложником ожидаемого рекорда российского нападающего Александра Овечкина, в результате чего в команде не происходит омоложение состава из-за обещания россиянину и случаются невынужденные травмы.

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