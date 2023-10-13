Плющев считает, что «Вашингтон» не является заложником ситуации из-за рекорда Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на информацию от американских СМИ, что «Вашингтон» является заложником ожидаемого рекорда российского нападающего Александра Овечкина, в результате чего в команде не происходит омоложение состава из-за обещания россиянину и случаются невынужденные травмы.

«Не соглашусь с этим утверждением. «Вашингтон» нисколько не является заложником ситуации, связанной с рекордом Александра в НХЛ. Овечкин точно не влияет на травмы других хоккеистов, а насчёт омоложения состава — оно всегда должно проходить грамотно и с учётом всех конкретных обстоятельств и нюансов в команде и клубе. Если планируется аккуратное интегрирование молодёжи в состав — это не означает, что надо повально всех менять», — сказал Плющев RT.

Ранее Плющев ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).