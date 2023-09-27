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Поздняков: доверие между ОКР и МОК на крайне низком уровне

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об отношениях с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
Поздняков: доверие между ОКР и МОК на крайне низком уровне
  • РИА Новости

«Мы договорились с ним о тех мерах, которые будем предпринимать для возвращения россиян. Затем вышли рекомендации, которые перечеркнули всё, о чём мы говорили. Если говорить прямо, то доверие между ОКР и МОК на крайне низком уровне», — цитирует главу «Спорт-Экспресс».

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Валентина Родионенко сообщила, что российские гимнасты не поедут на Олимпиаду без флага.

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