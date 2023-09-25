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Свищёв — о смене гражданства спортсменами: надо просто потерпеть

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв посоветовал российским спортсменам не торопиться со сменой гражданства.

«Мне кажется, спортсмены торопятся. Все таки мы видим, что одна федерация за другой начала допускать наших спортсменов. Просто надо потерпеть, подождать. Уверен, если не сегодня, то уже завтра будут допущены все наши спортсмены по всем видам спорта», — цитирует Свищёв «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что в каждом случае перехода нужно разбираться индивидуально.

Накануне стало известно, что прыгуны в воду Игорь Мялин и Вячеслав Качанов перешли в сборную Узбекистана. В других видов спорта некоторые атлеты также меняют спортивное гражданство. Большинство спортивных международных федераций не допускает россиян до соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о россиянах, которые приняли решение сменить спортивное гражданство.

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