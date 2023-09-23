Поздняков: те, кто поменял гражданство, очень скоро поймут свою ошибку

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о россиянах, которые приняли решение сменить спортивное гражданство.

«А что мы можем противопоставить? Противопоставить нужно — лучшие условия для тренировок, выступлений, социальные программы. Те, кто поменял гражданство, очень скоро поймут свою ошибку», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что Вик Уайлд поддержал российских спортсменов, которые меняют спортивное гражданство.