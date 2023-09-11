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Уайлд поддержал российских спортсменов, которые меняют гражданство

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд поддержал российских спортсменов, которые меняют спортивное гражданство.

«Это жизнь, мы живём её один раз. Ты должен поступать так, как будет лучше для тебя. Думаю, люди, которые осуждают смену гражданства, сами могут уехать при выгодных обстоятельствах», — приводит слова Уайлда «Матч ТВ».

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Уайлд заявил, что люди удивляются тому, что он остался в России.

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