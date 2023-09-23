В Лужниках завершился суперфинал Школьной футбольной лиги, организованный Российским футбольным союзом в рамках проекта «Футбол в школе».

В мероприятии приняли участие более 1200 мальчиков и девочек из 96 школ и 65 регионов России.

Среди мальчиков первыми стали футболисты из столичных школ 536 и 2109 и команда «Чебы» из Чебоксар. У девочек лучшими стали ижевская «Пирамида», «Фершампенуаз» из Челябинской области и школа №17 из Волгоградской области.

В награждении учеников приняли участие тренер сборной России Юрий Никифоров, Дмитрий Булыкин, Динияр Билялетдинов и другие.

В новом учебном году проект охватывает 4150 школ из 83 регионов и более 1 млн школьников по всей стране.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что скауты профессиональных академий будут отслеживать талантливых игроков на турнире Школьной футбольной лиги.