Узнать больше

Жена Костомарова: говорила детям, что папа теперь будет у нас терминатором

Короткая ссылка
Бронзовый призёр Олимпийских игр в танцах на льду Оксана Домнина, супруга фигуриста Романа Костомарова, рассказала, как готовила детей ко встрече с отцом после выхода из больницы.
Жена Костомарова: говорила детям, что папа теперь будет у нас терминатором
  • РИА Новости

«Сначала мы ничего им не говорили. Я не знала, как детям можно сказать, что вот так вот. Потом объяснила, что ручки и ножки перестали работать. Врачи заменили части тела на более новые и современные. Он теперь будет у нас терминатором. Дочь очень переживала, но потом сама сказала: «Пойдём к папе», — поделилась Домнина в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров рассказал о переживаниях после ампутации конечностей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить