Жена Костомарова: говорила детям, что папа теперь будет у нас терминатором

Бронзовый призёр Олимпийских игр в танцах на льду Оксана Домнина, супруга фигуриста Романа Костомарова, рассказала, как готовила детей ко встрече с отцом после выхода из больницы.

«Сначала мы ничего им не говорили. Я не знала, как детям можно сказать, что вот так вот. Потом объяснила, что ручки и ножки перестали работать. Врачи заменили части тела на более новые и современные. Он теперь будет у нас терминатором. Дочь очень переживала, но потом сама сказала: «Пойдём к папе», — поделилась Домнина в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров рассказал о переживаниях после ампутации конечностей.