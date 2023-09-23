Костомаров: я часто плачу, спасает только семья рядом

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о переживаниях после ампутации конечностей.

«Врачи не только спасли мне жизнь, но и сделали всё, чтобы максимально облегчить будущую жизнь, чтобы я мог тренироваться. Спасает только семья рядом, общение с друзьями, что я могу видеть своих детей. Я часто плачу, раз в два-три дня», — рассказал Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров рассказал о том, как в январе попал в больницу с пневмонией.