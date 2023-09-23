Домнина: врачи до сих пор борются за левую руку Костомарова

Супруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, что врачи до сих пор продолжают борьбу за сохранение левой руки её мужа.

«По правой руке сразу приняли решение об ампутации. За левую руку врачи боролись и борются до сих пор», — рассказала Домнина в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Ранее Костомаров почеканил футбольный мяч на протезах.