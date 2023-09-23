Домнина: врачи до сих пор борются за левую руку Костомарова
- АГН «Москва»
«По правой руке сразу приняли решение об ампутации. За левую руку врачи боролись и борются до сих пор», — рассказала Домнина в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ.
Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.
22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.
Ранее Костомаров почеканил футбольный мяч на протезах.