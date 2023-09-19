Узнать больше

Матыцин: неспокойно отношусь к совету Карпина российским игрокам уезжать из РПЛ

Короткая ссылка
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал своё отношение к словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал игрокам уезжать в европейские чемпионаты.
Матыцин: неспокойно отношусь к совету Карпина российским игрокам уезжать из РПЛ
  • РИА Новости

«Я не спокойно к этому отношусь. Я считаю, что надо быть более принципиальным. Если это тренер сборной, то он должен определять требования по попаданию в состав команды и требования клубов по ведению работы с потенциальными кандидатами в сборную», — цитирует Матыцина «СЭ».

Он добавил, что российский футбол длительное время был успешным, в стране есть хорошие школы.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

В настоящий момент специалист совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.

Ранее сообщалось, что Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить