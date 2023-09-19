Матыцин: неспокойно отношусь к совету Карпина российским игрокам уезжать из РПЛ

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал своё отношение к словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал игрокам уезжать в европейские чемпионаты.

«Я не спокойно к этому отношусь. Я считаю, что надо быть более принципиальным. Если это тренер сборной, то он должен определять требования по попаданию в состав команды и требования клубов по ведению работы с потенциальными кандидатами в сборную», — цитирует Матыцина «СЭ».

Он добавил, что российский футбол длительное время был успешным, в стране есть хорошие школы.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

В настоящий момент специалист совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.

Ранее сообщалось, что Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ.