Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свои слова о том, что российским игрокам желательно уезжать в зарубежные чемпионаты.

«Вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ‑5 Европы. На что я ответил, что для прогресса и развития им нужно выходить из зоны комфорта», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Он добавил, что его слова выдернули из контекста. Тренер отметил, что не советовал всем уезжать в любой чемпионат, а рекомендовал в топовый при соответствующем предложении.

В настоящий момент Карпин совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.

Ранее Борис Игнатьев предложил создать тренерский совет, перед которым бы отчитывался Карпин.