Узнать больше

Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свои слова о том, что российским игрокам желательно уезжать в зарубежные чемпионаты.

«Вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ‑5 Европы. На что я ответил, что для прогресса и развития им нужно выходить из зоны комфорта», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Он добавил, что его слова выдернули из контекста. Тренер отметил, что не советовал всем уезжать в любой чемпионат, а рекомендовал в топовый при соответствующем предложении.

В настоящий момент Карпин совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.

Ранее Борис Игнатьев предложил создать тренерский совет, перед которым бы отчитывался Карпин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить