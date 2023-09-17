Игнатьев предложил создать тренерский совет, перед которым бы отчитывался Карпин
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«Нужно собрать пул специалистов после матчей сборной, чтобы Карпин рассказал, как он видит ситуацию. Определить, почему, нас скорости низкие, уровень технической оснащённости как у Катара», — цитирует Игнатьева Legalbet.
12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.
Также команда подопечные Карпина провели два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч россияне проиграли (1:2).
Ранее Игорь Акинфеев выбрал прогулку с детьми вместо просмотра матча сборной России с Катаром.