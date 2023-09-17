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Игнатьев предложил создать тренерский совет, перед которым бы отчитывался Карпин

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что нужно создать совет, перед которым должен отчитываться наставник национальной команды Валерий Карпин.
Игнатьев предложил создать тренерский совет, перед которым бы отчитывался Карпин
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нужно собрать пул специалистов после матчей сборной, чтобы Карпин рассказал, как он видит ситуацию. Определить, почему, нас скорости низкие, уровень технической оснащённости как у Катара», — цитирует Игнатьева Legalbet.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.

Также команда подопечные Карпина провели два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч россияне проиграли (1:2).

Ранее Игорь Акинфеев выбрал прогулку с детьми вместо просмотра матча сборной России с Катаром.

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