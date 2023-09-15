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Акинфеев выбрал прогулку с детьми вместо просмотра матча сборной России с Катаром

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему пропустил просмотр товарищеского матча с участием сборной России и Катара.
Акинфеев выбрал прогулку с детьми вместо просмотра матча сборной России с Катаром
  • РИА Новости

«Чеcтно признаюcь — cмотрел первые 15—20 минут. Потом мы пошли гулять c детьми на площадку. Думаю, абcолютно нормально на данном этапе для меня выбрать прогулку c ребёнком двух с половиной лет вмеcто проcмотра матча Катар — Роccия», — приводит слова Акинфеева RG.ru.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.

Также команда России провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч россияне проиграли (1:2).

Ранее Карпин заявил, что игравшие в матче с Катаром футболисты являются сильнейшими в России.

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