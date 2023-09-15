Акинфеев выбрал прогулку с детьми вместо просмотра матча сборной России с Катаром
- РИА Новости
«Чеcтно признаюcь — cмотрел первые 15—20 минут. Потом мы пошли гулять c детьми на площадку. Думаю, абcолютно нормально на данном этапе для меня выбрать прогулку c ребёнком двух с половиной лет вмеcто проcмотра матча Катар — Роccия», — приводит слова Акинфеева RG.ru.
12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.
Также команда России провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч россияне проиграли (1:2).
Ранее Карпин заявил, что игравшие в матче с Катаром футболисты являются сильнейшими в России.