Масалитин: в СССР правило «лимитчика» в футболе работало правильно

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением относительно правила молодых игроков, которые должны быть в заявке российских футбольных клубов.

«Во Второй лиге действует правило лимитчика, при котором клубы содержат большое количество молодых просто так. Когда-то я сам был лимитчиком… В советское время в домашних матчах требовалось выпускать хотя бы одного игрока не старше 18 лет. Я попал под этот норматив и дебютировал в официальной встрече в 16. Просто раньше данная схема реально работала. Вы представляете, какой был уровень?» — заявил Масалитин в интервью RT.

Также Масалитин рассказал, как при сильнейшей конкуренции в чемпионате СССР молодым игрокам помогали опытные коллеги.

«К нам спускались опытные футболисты из элитного дивизиона, которые там уже не тянули. Зато они делились своим мастерством, а мы, как губки, всё впитывали. Почему не вернуть эту схему? Поддерживаю, чтобы действовало правило, согласно которому необходимо во Второй лиге выпускать как минимум одного человека до 18 лет, в Первой — до 21 года и в РПЛ — до 23 лет. Считаю, к этому возрасту уже можно раскрыться. Если есть желание достичь высот, оставайся после тренировок, работай дополнительно. Сначала надо заняться собственным мастерством, а потом спрашивать про зарплату. У молодых голова забита не тем, для этого и нужны ветераны, которые покажут и подскажут, как правильно», — добавил он.