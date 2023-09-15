Масалитин: Первая и Вторая футбольные лиги в России должны быть закрытыми

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, какими шагами можно добиться прогресса в российском футболе.

«Необходимо сделать Первую и Вторую лиги закрытыми. 95—99% команд финансируется из госбюджета. Кто платит, тот заказывает музыку. Где ещё 10—12 лет назад был американский соккер? Сейчас он на ведущих позициях, потому что там во главе угла бизнес, коммерция. У нас в ряде регионов, например на Дальнем Востоке, практически не осталось клубов. Поэтому и нужно сделать лиги закрытыми и за счёт госфинансирования их развивать. Это планомерный процесс, и результат не придёт сегодня или завтра — первые плоды мы начнём пожинать через три-четыре года. Адекватные люди должны сесть за стол переговоров и всё обсудить, принять взвешенные решения. Какой бюджет должен быть, если белгородской команде приходится летать на Сахалин? Государство выделяет деньги на профессиональный футбол. Кто мешает ими обеспечить молодых ребят, а не платить втридорога среднего уровня иностранцам?» — заявил Масалитин в интервью RT.

Также Масалитин не обошёл стороной и медиафутбольные клубы России.

«Если медийный коллектив соответствует требованиям Второй лиги — заявляйте. Но турнир должен быть закрытым», — добавил он.

Ранее Масалитин выразил мнение, что покупка посредственных легионеров преграждает дорогу российским футболистам.