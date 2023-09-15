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Масалитин: покупка посредственных легионеров преграждает дорогу российским футболистам

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение относительно приобретения клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) иностранцев не самого сильного уровня.
Масалитин: покупка посредственных легионеров преграждает дорогу российским футболистам
  • Gettyimages.ru

«В каждом коллективе РПЛ должны быть три-четыре качественных легионера, плюс нужно обкатывать собственную молодёжь. Давайте рассмотрим ситуацию на примере ЦСКА. У армейцев в составе собраны очень хорошие молодые ребята, но на их места всё равно приобретаются иностранцы. Дорога своим талантам тем самым преграждается. Речь о Ярославе Арбузове, Никите Ермакове, Михаиле Рядно. Кто их пригласит в Европу, если парни необученные и необстрелянные? В своё время, получив шанс, в основе закрепился Александр Головин. Впоследствии он уехал во Францию. Одно дело, когда мы говорим об исполнителях уровня Вагнера Лава и Халка, и совсем другое, когда берут посредственных ребят, которые ничем не выделяются», — заявил Масалитин в интервью RT.

Также Масалитин считает, что уровень легионеров в РПЛ должен обговариваться отдельно.

«Если человек выступает за национальную или молодёжную сборную страны, это подтверждает его высокий уровень. Надо сесть и нормально обсудить, что останавливает наш футбол в развитии. На мой взгляд, одна из проблем — финансирование. Бюджеты клубов утверждаются в конце декабря, когда чемпионат в самом разгаре. Надо возвращать всё на круги своя и переходить на систему «весна — осень».

Ранее Масалитин выразил мнение, что на российских футболистов нет большого спроса в Европе.

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