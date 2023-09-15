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Масалитин считает, что на российских футболистов нет большого спроса в Европе

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который призвал российских футболистов пробовать свои силы в Европе.
Масалитин считает, что на российских футболистов нет большого спроса в Европе
  • РИА Новости

«А куда отправляться? Поймите, из той же АПЛ молодые ребята за практикой уходят в Нидерланды, Германию и даже в Бельгию. Интересно, куда поедем мы? Разве на наших при такой конкуренции будет большой спрос? К сожалению, политика влезла в спорт. Нам запрещают или ограничивают проведение определённых трансферов. Не факт, что в нынешних реалиях россиян будут в большом количестве приглашать за рубеж», — заявил Масалитин в интервью RT.

Ранее Масалитин выразил мнение, что у сборной России по футболу не стоит задача победить любой ценой.

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