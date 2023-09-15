Масалитин считает, что на российских футболистов нет большого спроса в Европе
- РИА Новости
«А куда отправляться? Поймите, из той же АПЛ молодые ребята за практикой уходят в Нидерланды, Германию и даже в Бельгию. Интересно, куда поедем мы? Разве на наших при такой конкуренции будет большой спрос? К сожалению, политика влезла в спорт. Нам запрещают или ограничивают проведение определённых трансферов. Не факт, что в нынешних реалиях россиян будут в большом количестве приглашать за рубеж», — заявил Масалитин в интервью RT.
Ранее Масалитин выразил мнение, что у сборной России по футболу не стоит задача победить любой ценой.