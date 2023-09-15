Масалитин: у сборной России по футболу не стоит задача победить любой ценой

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал последние выступления сборной России по футболу в товарищеских матчах.

«Валерий Карпин просмотрел огромное количество футболистов, практически два состава. Нельзя сказать, что требовалась победа любой ценой. Зато собрали информацию по каждому из вызванных. Конечно, болельщики хотят видеть яркую и содержательную игру, с которой сборная всех рвала бы на куски, но наш чемпионат нельзя отнести к разряду сильнейших, а топовые команды и вовсе остались без еврокубков», — заявил Масалитин в интервью RT.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что уход главного тренера сборной России Валерия Карпина будет потерей для ростовского и всего российского футбола.