Узнать больше

Масалитин: у сборной России по футболу не стоит задача победить любой ценой

Короткая ссылка
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал последние выступления сборной России по футболу в товарищеских матчах.
Масалитин: у сборной России по футболу не стоит задача победить любой ценой
  • РИА Новости

«Валерий Карпин просмотрел огромное количество футболистов, практически два состава. Нельзя сказать, что требовалась победа любой ценой. Зато собрали информацию по каждому из вызванных. Конечно, болельщики хотят видеть яркую и содержательную игру, с которой сборная всех рвала бы на куски, но наш чемпионат нельзя отнести к разряду сильнейших, а топовые команды и вовсе остались без еврокубков», — заявил Масалитин в интервью RT.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что уход главного тренера сборной России Валерия Карпина будет потерей для ростовского и всего российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить